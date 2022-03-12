ООН планує створити коридори для виведення суден, що в Чорному та Азовському морях
12 березня 2022 , 04:04Читать новость на русском
Джерело:Міжнародна морська організація ООН
Міжнародна морська організація ООН заявила, що працюватиме над створенням коридорів для виведення суден. Зокрема мовиться про кораблі, які наразі перебувають в Чорному та Азовському морях.
Відповідну інформацію повідомили після 16 днів війни, яку Росія почала проти України. Зокрема мовиться про безпечний вихід кораблів.
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ООН планує безпечно вивезти кораблі з Чорного та Азовського морів
Міжнародна морська організація ООН працюватиме над створенням безпечного морського коридору, за яким торгові судна, що перебувають нині у Чорному та Азовському морях, та їхні екіпажі зможуть покинути ці райони,
– мовиться у повідомленні.
Після проведення віртуальної наради повідомили, що:
- морський коридор "дозволить безпечно евакуювати моряків та судна з районів підвищеного ризику та постраждалих районів Чорного та Азовського морів у безпечне місце";
- генсекретар IMO Кітак Лім заявив, що він відданий негайним діям щодо реалізації безпечного морського коридору у співпраці та за сприяння відповідних сторін, включаючи прибережні держави.
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