ООН поки не може взяти відповідальність за евакуацію військових з Маріуполя, – Зеленський

За сприяння Організації Об'єднаних Націй з блокадного заводу "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти сотню цивільних людей. Однак ООН наразі не може допомогти нашим військовим.

Як ООН допомагає в евакуації цивільних

Про це в інтерв'ю грецькому виданню заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

До теми У мене була істерика – боялася, що бункер не витримає бомбардування, – евакуйована з "Азовсталі"

Ми продовжуємо пропонувати евакуацію наших людей. Працюють декілька треків. Один з них – це та евакуація, яку запропонувала ООН. На жаль, ця евакуація не стосується військових або поранених людей. Вони не беруть на себе цю відповідальність,

– розповів президент.

Зараз ООН допомагає Україні евакуювати цивільних людей з "Азовсталі".

Чому ООН не відповідає за військових

Зеленський зазначив, що евакуація з меткомбінату – складний процес, адже росіянам не можна вірити. Так, у Запоріжжі ситуацію контролює українська влада й вона допомагає евакуйованим маріупольцям знайти тимчасове житло. Однак шлях до Запоріжжя – складний, адже росіяни можуть обстріляти автобуси, або взагалі відправити їх у Росію. Тому проводити евакуацію – великий ризик.

Утім, генсек ООН Антоніу Гутерреш сказав Зеленському, що бере на себе повну відповідальність за те, що автобуси з "Азовсталі" поїдуть в Україну. Політик домовився про це з Кремлем під час робочого візиту до Москви. Однак такої ж гарантії щодо військових Гутерреш наразі не може дати.

Читайте також Всі, хто на "Азовсталі" – великі герої, вони захищають нашу країну, – Даріо Срна

Коротко про евакуацію з Маріуполя

1 травня вперше за час війни вдалося провести евакуацію з заводу "Азовсталь". До Запоріжжя вирушили 100 людей, серед яких були діти, жінки та літні люди.

Наразі на заводі залишаються ще багато цивільних, а також понад 500 поранених військових, які потребують негайної медичної допомоги.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевнила, що Україна боротиметься, щоб вивезти з "Азовсталі" наших військових та цивільних.

До теми дивіться відео про те, як люди з "Азовсталі" прибули до Маріуполя: