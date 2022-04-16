В ООН попередили, що мешканцям оточених росіянами українських міст загрожує голод

Мешканці українських міст, які взяли в облогу російські окупанти, можуть помирати від голоду. Також від нестачі продовольства потерпають внутрішньо переміщені особи. На цьому наголосили в ООН.

Так, Всесвітня продовольча програма ООН закликала надати безперешкодний доступ до їжі сім'ям, які опинилися в зонах військових дій. Також це стосується тих населених пунктів, які окупували російські загарбники.

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Російське оточення загрожує мешканцям голодом

Ми закликаємо всіх надати нам доступ, необхідний для зв'язку з людьми в оточених містах. Одна річ, коли люди страждають від розрухи війни. Інша річ, коли вони вмирають з голоду,

– підкреслив виконавчий директор ВПП Девід Бізлі.

Так, в ООН вважають, що в заблокованому окупантами Маріуполі закінчуються останні запаси їжі та води. До міста тижнями не пропускають жодну допомогу. За попередніми підрахунками, лише у Маріуполі у пастці опинилися понад 100 тисяч людей. Також представники ВПП стурбовані ситуацією в інших містах на сході України.

В ООН нагадали, що понад 7 мільйонів людей вимушено шукали прихистку в інших куточках України. Це також вивело з ладу системи постачання в багатьох областях. Так, за оцінками експертів, третина населення країни та понад половина (60%) внутрішньо переміщених осіб переживають, чи зможуть вони знайти достатньо харчів.

Зазначимо, раніше в ООН підкреслили, що війна в Україні вплине на хвилю голоду в інших країнах. Причиною цього стане подорожчання продовольства. І через це мільйони людей можуть залишитися без можливості прогодувати себе.

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