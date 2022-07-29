ООН шоковане злочинами росіян проти полонених українців

На вбивство українських військових у Оленівці відреагували в ООН, а також Велика Британія та США. Всі засудили такі дії та закликали росію припинити війну.

Відповідну заяву посли країн озвучили в ООН. Перед цим СБУ, ЗСУ та Міноборони у спільній заяві після наради в Зеленського сказали, що в колишній виправній колонії в Оленівці відбулося організоване вбивство українських військовополонених.

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В ООН шоковані діями росіян

В ООН заявили, що катування військовополонених та осіб, які не беруть участь у бойових діях (hors de combat), та страти без належного судового розгляду — це військові злочини.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні шокована останніми відео, на яких явно показано побиття, кастрацію та вбивство полоненого військовослужбовця Збройних Сил України чоловіком, який є, імовірно, членом збройних сил росії або пов'язаних із ними озброєних груп,

– написали в ООН.

Британія закликала росію припинити війну

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд в ООН озвучила вимогу, щоб росія припинила вторгнення, вийшла з України та виконала свої зобов'язання за Статутом ООН.

Відео цього тижня кастрації українського військовополоненого російськими солдатами є ілюстрацією варварства та злочинності росії,

– сказала Вурворд.

Вона також пригадала інші звірства та злочини росії, зокрема:

порушення міжнародного гуманітарного права у Бучі та Ірпені;

напади на мирних жителів у Маріупольському театрі та на вокзалі Краматорську, у торговому центрі Кременчука, у багатоквартирних будинках у Часовому Яру та Вінниці;

а також масові тортури та знущання з затриманих, включаючи жінок та дітей.

Штати заявили, що росія підпалила Статут ООН

Видання CNBC повідомило, що постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила: "росія фактично підпалила Статут ООН".

"Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому світ став свідком кричущих порушень росією міжнародного права та повного ігнорування Статуту ООН та принципів миру", – пояснила Томас-Грінфілд.

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Вбивство українських військових в Оленівці

Вранці 28 липня колишню колонію № 120 в тимчасово окупованій Оленівці обстріляли російські військові з артилерії. Такі дані повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

У приміщенні перебували 190 людей. Там були, як захисники Маріуполя, так і мирні жителі. Всіх їх москва тримала в полоні.

Внаслідок атаки загинуло орієнтовно 40 українських військовополонених, ще 130 – поранені. Офіс генпрокурора заявив, що розслідує вбивства полонених в Оленівці.

росія відразу звинуватила в ударі Україну. Проте СБУ перехопило розмову двох російських окупантів про масове вбивство полонених. Під час неї окупант заявив, що це росія вдарила по колонії.

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