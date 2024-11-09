Окупаційну владу Криму запросили на форум за підтримки ООН: у Меджлісі різко відреагували

Представників окупаційної влади Криму запросили на сесію Всесвітнього форуму міст, який відбувається за підтримки ООН. Це є значним порушенням норм міжнародного права.

Запрошення окупантів на Всесвітній форум міст, власне, порушує навіть низку резолюцій Генасамблеї ООН. Про незаконність таких дій та дивну поведінку генсека ООН 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Вже не перший "прокол" Гутерреша

Представників окупаційної влади Криму запросили на сесію Всесвітнього форуму міст у Єгипті за підтримки Організації об'єднаних націй з населених пунктів (ООН-Хабітат). В МЗС України розкритикували такі дії, адже це є порушенням норм міжнародного права.

Якщо прибрати дипломатію, то треба сказати, що відбувається щось дуже дивне у поведінці генсека ООН пана Гутерреша. Цей форум є дуже помітною подією у світі, і те, що там взяли участь представники російської окупаційної влади з окупованого Криму свідчить не просто про те, що програма ООН-Хабітат не забезпечила контроль над реєстрацією. Як на мене, є якісь "поблажки" від вищих посадовців ООН щодо Росії,

– наголосив Рефат Чубаров.

Безперечно, що насамперед це викликає питання до Генсека ООН Антоніу Гутерреша. Він, до слова, нещодавно відвідав саміт БРІКС, що проходив у Казані. Тоді Гутерреш привітно спілкувався з воєнним злочинцем Владіміром Путіним та обіймався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

"Мають бути чіткі вимоги до Гутерреша. Бо вже в кінці листопада знову прийматимуть резолюцію щодо ситуації у тимчасово окупованому Криму. У системі ООН мають чітко дотримуватися усіх характеристик, які публікуються у відповідних резолюціях щодо територіальної цілісності Україні. Зокрема, як визначати окуповані території, як не працювати з представниками окупаційної влади тощо. Генсек ООН перший порушує параметри, які встановлені резолюціями Генасамблеї ООН", – підкреслив голова Меджлісу.

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У Кремлі, починаючи з 2014 року, постійно докладають чимало зусиль, аби міжнародна спільнота легітимізувала окупаційну владу Криму і відповідно окупацію півострова. Однак їм все ж не вдається досягнути цього результату остаточно.

"Через те, що їм не вдається легітимізувати свою владу та змусити світ визнати анексію Криму, вони посилюють репресії наших громадян", – додав Чубаров.

Зокрема, на території Криму днями пройшли нові хвилі переслідувань кримських татар.