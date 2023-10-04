Злочини проти людяності: ООН задокументувала страту 6 українських військовополонених

ООН опублікувала новий звіт щодо порушення прав людини в Україні. Зокрема, в ньому зафіксувала 6 страт українських військових за період до лютого 2023.

Окупанти у разі непокори вони страчують українських військових. Зокрема, у звіті згадати розстріл Олександра Мацієвського після вигуку "Слава Україні".

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ООН про звірства росіян

Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало новий звіт, що охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року. Там повідомляється, що організація не зафіксувала страт українців у за цей час. Однак там вказали 6 випадків, що сталися до звітного періоду.

У вересня 2022 року член угрупування, пов'язаного з Росією застрелив українського військовополоненого, який мав поранення. Той наступив на міну, коли росіяни змушували його виконувати небезпечну роботу на передовій. Також у звіті повідомляється про інший подібний випадок. Обох полонених захопили у Донецькій області у серпні 2022 року.

Протягом трьох місяців чоловіки переносили важкі вантажі на російських позиція, а також забирати поранених бойовиків. Окупанти не видали полоненим захист попри те, що українці наражалися на міни та потрапляли під обстріли.

Примус військовополонених до виконання небезпечних робіт є порушенням Третьої Женевської конвенції. Вона передбачає заборону залучення військовополонених до робіт військового та небезпечного характеру.

9 березня 2022 року після окупації села Слобода в Чернігівській області росіяни схопили двох військових, які ховалися у будівлі. Згодом їх знайшли з вогнепальними пораненнями.

Також у звіті повідомляють про два відео, що з'явилися в мережі 6 березня та 11 квітня 2023 року. На першому з них окупанти показово застелили військового після слів "Слава Україні". На другому ж росіяни обезголовлюють українця. ООН має підстави вважати, що обидва відео є справжніми.

Інші випадки вбивств окупантами