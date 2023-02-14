Час самореформування: в ООН заговорили про оновлення організації

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав членів ООН готуватися до створення оновленої версії організації. За його словами, зараз механізми розв'язання глобальних проблем не відповідають масштабам викликів.

Таку заяву Антоніу Гутерреш зробив на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, присвяченому прийдешньому Саміту майбутнього. Генсек пообіцяв підготувати аналітичну записку, присвячену баченню "ООН 2.0".

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Оновлення ООН

Антоніу Гутерреш зазначив, що викладе пропозиції в області цифрових технологій, інновацій, прогнозування і поведінкових наук, націлені на більш ефективну підтримку держав-членів ООН в найближчі роки. За його словами, Організації недостатньо правильного порядку денного, адже потрібні нові знання, досвід, програми та стратегії, а колективні механізми рішень не можуть впоратися із масштабом викликів.

Нинішні форми багатостороннього управління, розроблені в минулу епоху, явно не відповідають сьогоднішньому складному, взаємопов'язаному, швидко мінливому і небезпечному світу,

– заявив Гутерреш.

Росія – проблема ООН

ООН на меті має підтримку миру та міжнародної безпеки, однак все більше організація демонструє свою нездатність у боротьбі з новими викликами. Піком цієї ситуації стала повномасштабна війна Росії з Україною.

Радбез ООН мав би ухвалювати та втілювати ключові безпекові рішення, натомість не може цього зробити, адже Росія є серед постійних членів цього органу і має право вето.

Україна вже оскаржила питання законності членства Росії в ООН та в Радбезі організації. Причина полягає в тому, що відповідно до Статуту ООН постійними членами Радбезу є 5 країн – США, Велика Британія, Франція, Китай та СРСР. Однак у 1991 році Росія проголосила себе наступницею червоної імперії та перебрала на себе усі їх привілеї навіть без формальної процедури переступу в ООН. Зараз Українські дипломати працюють над тим, аби позбавити Росію права вето та місця в Радбезі ООН.