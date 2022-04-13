ООН запускає процедуру автоматичного скликання Генасамблеї, якщо хтось застосує вето на Радбезі

Через право вето, яким зловживає Росія, будь-які розслідування її військових злочинів на рівні ООН є практично неможливі. Відтак країни-члени ООН планують боротися з таким зловживанням.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про нову ініціативу щодо вето в Радбезі ООН. Згідно з проєктом резолюції, Генеральна Асамблея буде автоматично скликатися щоразу, коли в Раді Безпеки застосовуватиметься вето. Скликатиметься вона протягом 10 денного терміну з метою проведення дебатів щодо ситуації, в якій застосоване вето, за виключенням, коли питання розглядається на Надзвичайній спеціальній сесії Генасамблеї ООН.

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Ініціативу запустили майже чотири десятки країн, серед яких Україна та США. Схвалення нової резолюції може відбутися вже у квітні.

"Відповідно до проєкту резолюції, Радбезу буде запропоновано подати Генеральній Асамблеї спеціальний звіт про застосування вето, принаймні за 72 години до засідання Генасамблеї, яка матиме можливість у разі наявності колективної політичної волі держав-членів ООН рішення щодо цієї ситуації. Зазначений механізм почне діяти відразу після схвалення резолюції на 76-й сесії, а починаючи з 77-ї сесії до порядку денного Генасамблеї буде додано новий постійний пункт "Застосування вето", – заявив Сергій Кислиця.

СРСР/Росія та право вето в Радбезі ООН

Під час створення ООН п'ять постійних членів Ради Безпеки наділили правом вето – Велику Британію, США, Китай, Францію ат СРСР. Це право дає можливість відкидати проєкт будь-яких змістовних резолюцій ООН.

Саме цим постійно і зловживав Радянський Союз, а згодом і Росія. СРСР перша і використала право вето на Радбезі ООН в 1946 році. І до 1956 року була єдиною, хто цим правом постійно користувався.

Для прикладу, за свою історію СРСР 90 разів накладав вето на проєкти ООН. Водночас США за всю історію (до квітня 2022 року) таким правом скористалася лише 82 рази. А Франція і Китай – по 16.

Росія продовжила радянську традицію, блокуючи в ООН все, що їй не довподоби. І з 1992 року 30 разів накладала вето.

При цьому правом вето росіяни користувалися і тоді, коли напряму були замішані у критичній ситуації, що виникла. Відтак їхня "заборона" ООН вчасно втрутитися в це не давала змоги швидко вирішити це питання. Зазвичай мова йшла про воєнні конфлікти, як от напад Росії на Грузію, чи війна в Сирії, де росіяни були на боці місцевого диктатора Башара аль-Асада. Особливо блокувалося росіянами питання використання хімічної зброї у Сирії.

Росія блокувала й усі питання щодо війни в Україні, починаючи з 2014 року. Це і про анексію Криму, і про збитий малазійський Boeing.

Востаннє своїм право вето Росія скористалася 25 лютого 2022 року, коли розглядалося питання її військового вторгнення в Україну.