В ООС описали, як виглядатиме перемога України у війні
Джерело:The Times
Командувач Операції Об'єднаних сил заявив, що Україна переможе Росію, якщо поверне собі окуповані території. Саме так виглядатиме наша перемога у війні.
Коли український прапор висітиме вдовж кордону з Росією, це означатиме нашу перемогу. Про це командувач ООС Олександр Павлюк заявив у інтерв'ю.
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Як виглядатиме перемога Путіна
Водночас генерал-лейтенант також розповів, що саме означатиме перемогу Кремля. За даними розвідки, Росія може атакувати з кількох напрямків і захопити 8 ключових регіонів на Сході країни. Мовиться зокрема й про Дніпро, Одесу та Харків.
Коли агресор позбавить Києва основного військового і промислового потенціалу, а також виходу до Чорного моря – ми програємо.
Росіяни розглядають різні варіанти. Їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на Сході. Вони хочуть поранити всю країну і через це поранення маніпулювати Україною, як їм заманеться,
– розповів Павлюк.
Останні новини про можливий напад Росії на Україну
- 24 січня іноземні країни почали повідомляти про евакуацію своїх дипломатів та їхніх сімей з України. Мовиться про Велику Британію, США та Австралію. Водночас Японія закликала своїх громадян негайно покинути територію нашої країни.
- До речі, у МЗС України вважають таке рішення передчасним, бо останнім часом не спостерігали погіршення безпекової ситуації.
- 24 січня Рада національної безпеки та оборони збереться на перше у 2022 році засідання, аби обговорити внутрішні та зовнішні загрози.
- Попри загрозу вторгнення Росії США не будуть вводити санкції, допоки агресор таки не нападе на нашу країну. Мовляв, так Вашингтон втратить "ефект стримування".
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