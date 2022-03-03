В ООС показали потужне відео, як українська артилерія б’є по ворогах

Ворожі літаки продовжують бомбардувати українські міста. Проте за це їх жорстоко карають. Так, артилеристи ЗСУ показали, як знищують ворогів та їхню техніку.

Артилеристи ООС наносять потужне вогневе ураження, знищуючи колони та скупчення російських окупаційних військ.

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"Українська артилерія працює як завжди чітко, точно і максимально ефективно", – повідомили в ЗСУ.

Дивіться відео, як українська артилерія б’є по ворогах:



Додамо, що в Україні продовжує тривати повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Проте ЗСУ мужньо знищують ворожу техніку та окупантів. Так, раніше Збройні Сили збили російських вертоліт після бою у небі над селом Бабинці на Київщині.

А за 3 березня ЗСУ вже встигли збити два ворожих літаки:

Збили черговий ворожий літак – російський СУ-30 над Ірпенем, це вдалося зробити завдяки комплексу ППО.

А на Донечині українська система ППО збила російський бомбардувальник Су-34, це сталось біля міста Волноваха.

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