ООС успішно відбили 10 атак ворога: знищили танки й приземлили 2 літаки та 8 безпілотників

Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. 21 квітня вони відбили 10 ворожих атак та знищили купу техніки загарбників.

Окрім цього, українські бійці успішно ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Він початку війни вони вже знищили майже 21 тисячу ворожих військових.

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Українські бійці продовжують нищити техніку ворога

Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил 21 квітня успішно відбили 10 атак ворога. Українські захисники знищили:

6 танків,

4 артилерійські системи,

8 одиниць броньованої техніки,

15 одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони збили в небі українського Донбасу 2 ворожі літаки Су-34 та Су-25 та 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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