В ООС за день відбили 8 російських атак: знищено 12 одиниць техніки

13 квітня 2022 , 22:22
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Джерело:

Операція об'єднаних сил

Українські герої продовжують давати відсіч російським окупантам. Впродовж доби ворог кілька разів намагався атакувати в зоні ООС, але завдяки нашим захисникам зазнав невдач.

Росіяни активно наступають на позиції ЗСУ в зоні ООС. Впродовж 13 квітня вони здійснили 8 спроб прориву. 

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Ворога відбито та завдано втрат 

Майстерні воїни ЗСУ зуміли відбити усі атаки російських окупантів. Також ворог зазнав чергових втрат. 

Наші захисники знищили один танк, 4 броньовані машини та 6 автомобілів. Також вдалося знищити одну артилерійську систему ворога. 

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Автор: Ярослав Сиваківський