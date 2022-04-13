В ООС за день відбили 8 російських атак: знищено 12 одиниць техніки

Українські герої продовжують давати відсіч російським окупантам. Впродовж доби ворог кілька разів намагався атакувати в зоні ООС, але завдяки нашим захисникам зазнав невдач.

Росіяни активно наступають на позиції ЗСУ в зоні ООС. Впродовж 13 квітня вони здійснили 8 спроб прориву.

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Ворога відбито та завдано втрат

Майстерні воїни ЗСУ зуміли відбити усі атаки російських окупантів. Також ворог зазнав чергових втрат.

Наші захисники знищили один танк, 4 броньовані машини та 6 автомобілів. Також вдалося знищити одну артилерійську систему ворога.

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