В ООС за день відбили 8 російських атак: знищено 12 одиниць техніки
13 квітня 2022 , 22:22Читать новость на русском
Джерело:Операція об'єднаних сил
Українські герої продовжують давати відсіч російським окупантам. Впродовж доби ворог кілька разів намагався атакувати в зоні ООС, але завдяки нашим захисникам зазнав невдач.
Росіяни активно наступають на позиції ЗСУ в зоні ООС. Впродовж 13 квітня вони здійснили 8 спроб прориву.
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Ворога відбито та завдано втрат
Майстерні воїни ЗСУ зуміли відбити усі атаки російських окупантів. Також ворог зазнав чергових втрат.
Наші захисники знищили один танк, 4 броньовані машини та 6 автомобілів. Також вдалося знищити одну артилерійську систему ворога.
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