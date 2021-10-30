ОП може поновити карантинні виплати для бізнесу, – радник президента

Український бізнес має шанс отримати ще одну допомогу від держави через посилення карантину. Водночас цього разу сума може бути меншою, аніж 8 тисяч гривень.

Радник президента Олег Устенко заявив, що суму можуть зменшити, адже представники бізнесу частково працюватимуть, обслуговуючи вакцинованих українців. Водночас доходи держбюджету через локдаун можуть виявитися нижчими за очікувані.

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Постраждає не лише дохідна частина, а й видаткова: доведеться витрачати додаткові кошти на підтримку бізнесу за аналогією з колишньою президентською ініціативою,

– наголосив Устенко.

За словами політика, Україна вже має досвід та розуміння, що робити у період жорсткого карантину. На щастя, економіка – "адаптована до таких ситуацій".

Кількість "червоних" областей зростає

У Міністерстві охорони здоров'я оновили перелік червоних зон. Наразі в Україні – 15 "червоних", 8 "помаранчевих", 2 "жовтих" областей. На території країни не залишилося жодного "зеленого" регіону.

"Червоними" є такі області: