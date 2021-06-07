В ОП назвали основні теми розмови Зеленського з Байденом

У Офісі Президента озвучили основні теми телефонної розмови президента Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом, яка відбулась 7 червня. Лідери країн поговорили про війну на Донбасі, "Північний потік – 2" та євроінтеграцію України.

У Офісі Президента розповіли, що Володимир Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні цього року.

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У ОП озвучили основні тези розмови Зеленського та Байдена

Джо Байден підтвердив підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України. У ОП також кажуть, що Джо Байден відзначив лідерство Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні.

Лідер США наголосив:

на цілковитій підтримці євроінтеграції України;

важливості надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі;

запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня.

Володимир Зеленський розповів Джо Байдену про ситуацію на Донбасі та уздовж українських кордонів. Він наголосив на тому, що на тимчасово окупованих територіях та біля кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння.

Так зване відведення російських військ є лише імітацією,

– заявив Зеленський.

Президент США запевнив, що обговорення з президентом Зеленським регіональних безпекових ризиків саме напередодні важливих заходів є важливим. Байден також підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Кримської платформи. Він запевнив, що США будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні.

Ба більше, президент США наголосив, що він противник реалізації проєкту "Північний потік – 2". Зеленський запевнив, що проєкт – не економічний, адже він створює серйозну загрозу та є безпековим викликом. Лідер США запевнив Зеленського в гарантіях безпеки з боку Штатів.

Окрім того, Володимир Зеленський наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику та економіку. Також президент України подякував за рішення США надати країні 900 тисяч доз вакцини проти COVID-19.

Глава ОП Андрій Єрмак прокоментував розмову президентів

Андрій Єрмак розповів, що взаємодія лідерів країн є важливим елементом стратегічного партнерства.

Що б там не видумували критики, але Джозеф Байден знову підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України та надання нашій країні Плану дій щодо членства в НАТО,

– заявив Єрмак в фейсбуці.

Розмову лідерів України та США прокоментував заступник голови ОП

"Безумовно, одна з найважливіших тем у розмові президентів Зеленського і Байдена, яка відбулась сьогодні, – це будівництво "Північного потоку – 2". Президент Зеленський наголосив на тому, що це не економічний проєкт, а очевидна загроза безпеці. Президент Байден своєю чергою підтвердив безпекові гарантії для України в максимально широкому сенсі цього слова", – розповів заступник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу.

Він також запевнив, що розмова була дуже змістовною, конкретною і тривала довше, ніж було заплановано.

Обговорили увесь спектр актуальних тем – війну на Донбасі, інтеграцію в НАТО, реформування України, політику деолігархізації в Україні,

– заявив Подоляк.

Заступник голови ОП заявив, що ключове те, що очільник США Байден запросив президента Зеленського відвідати Вашингтон вже у липні.

"Тож, контакти між президентами продовжаться і в форматі особистої зустрічі", – підсумував Подоляк.

Розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена відбулась перед зустріччю президента США з очільником Кремля Володимиром Путіним. Лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві, яка має відбутися 16 червня. Ба більше, у Білому домі зауважили, що Байден зустрінеться з очільником Кремля "не всупереч розбіжностям, а завдяки їхній наявності".