ОП опублікував офіційні підсумки розмови Зеленського з Байденом

Український президент провів перемовини з американським колегою Джо Байденом. У Володимира Зеленського публічно поділилися підсумками розмови.

Розмова лідерів тривала приблизно 1,5 години. Вона відбувалася на тлі недавніх перемовин Байдена з Путіним й стосувалася, зокрема, скупчення російських військ біля України.

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Підняли тему Донбасу та загроз з боку Росії

В ОП уточнили, що основним питанням, яке обговорили президенти, стала безпекова ситуація навколо України та перспективи її мирного врегулювання. Також політики обмінялися оцінками щодо результатів перемовин Байдена з Путіним.

Зеленський подякував президенту США за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він підтвердив, що налаштований шукати шляхи, які б могли забезпечити мир на українському Донбасі.

Україна прагне розблокувати мирний процес

Глава держави запевнив, що Україна сформулювала чітке бачення, як розблокувати мирний процес, та готова спілкуватися про них у різних форматах. Напередодні таку ж позицію озвучив речник Зеленського. Він пояснив, що Київ готовий підтримати будь-який формат переговорів. "Головне, аби був результат", – зазначив посадовець.

Згадували й про "Північний потік-2"

Крім цього, Зеленський звернув увагу на загрози для енергетичної безпеки України. У цьому контексті він згадав про російський газопровід "Північний потік-2". Глава держави пояснив, що Київ розглядає його виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій.

Зеленський поскаржився, що просування "Північного потоку-2" позбавляє Україну важливого чинника, який міг стримувати російську агресію. З огляду на це, президенти спілкувалися про конкретні кроки, які б допомогли посилити енергетичну безпеку нашої держави.

Як Зеленський відреагував на розмову Байдена з Путіним: дивіться відео