ОП опублікував офіційні підсумки розмови Зеленського з Байденом
Джерело:ОП
Український президент провів перемовини з американським колегою Джо Байденом. У Володимира Зеленського публічно поділилися підсумками розмови.
Розмова лідерів тривала приблизно 1,5 години. Вона відбувалася на тлі недавніх перемовин Байдена з Путіним й стосувалася, зокрема, скупчення російських військ біля України.
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Підняли тему Донбасу та загроз з боку Росії
В ОП уточнили, що основним питанням, яке обговорили президенти, стала безпекова ситуація навколо України та перспективи її мирного врегулювання. Також політики обмінялися оцінками щодо результатів перемовин Байдена з Путіним.
Зеленський подякував президенту США за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він підтвердив, що налаштований шукати шляхи, які б могли забезпечити мир на українському Донбасі.
Україна прагне розблокувати мирний процес
Глава держави запевнив, що Україна сформулювала чітке бачення, як розблокувати мирний процес, та готова спілкуватися про них у різних форматах. Напередодні таку ж позицію озвучив речник Зеленського. Він пояснив, що Київ готовий підтримати будь-який формат переговорів. "Головне, аби був результат", – зазначив посадовець.
Згадували й про "Північний потік-2"
Крім цього, Зеленський звернув увагу на загрози для енергетичної безпеки України. У цьому контексті він згадав про російський газопровід "Північний потік-2". Глава держави пояснив, що Київ розглядає його виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій.
Зеленський поскаржився, що просування "Північного потоку-2" позбавляє Україну важливого чинника, який міг стримувати російську агресію. З огляду на це, президенти спілкувалися про конкретні кроки, які б допомогли посилити енергетичну безпеку нашої держави.Зверніть увагу! Раніше у Зеленського розповіли, що розмова з Байденом була "дуже теплою та відвертою". Єрмак зауважив, що президент США привітав проведення реформ в Україні.
Як Зеленський відреагував на розмову Байдена з Путіним: дивіться відео