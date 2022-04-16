В ОП підбили підсумки нових ударів по російській економіці за тиждень

Світ продовжує завдавати ударів по економіці Росії. Зокрема, розширюють санкції проти оборонних підприємств та високопосадовців країни-агресорки.

За тиждень нові санкції схвалила низка країн. Про це розповів глава ОП Андрій Єрмак.

До речі Через нові санкції Росія втрачатиме 1 мільярд доларів щодня, – Устенко

Результати за тиждень

Канада наклала санкції на 33 підприємства російського оборонного сектора.

наклала санкції на 33 підприємства російського оборонного сектора. Японія теж ввела нові антиросійські санкції. Під них потрапили доньки Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та донька глави Сергія Лаврова, а також 385 депутатів держдуми, Альфа-Банк, Сбєрбанк та оборонні підприємства. Загалом - 28 організацій.

теж ввела нові антиросійські санкції. Під них потрапили доньки Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та донька глави Сергія Лаврова, а також 385 депутатів держдуми, Альфа-Банк, Сбєрбанк та оборонні підприємства. Загалом - 28 організацій. Велика Британія внесла під обмеження 206 фізичних та юридичних осіб. Туди потрапив і Медведчук, а також Володимир Євтушенков, Володимир Якунін та інші.

внесла під обмеження 206 фізичних та юридичних осіб. Туди потрапив і Медведчук, а також Володимир Євтушенков, Володимир Якунін та інші. Швейцарія схвалила останній пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.

схвалила останній пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Австралія запровадила санкції проти "Газпрому" та "Транснєфті". У переліку обмежень опинились 13 компаній.

запровадила санкції проти "Газпрому" та "Транснєфті". У переліку обмежень опинились 13 компаній. Польща запровадила ембарго на імпорт російського вугілля.

Важливо, що ЄС готовий до нафтового ембарго. Після 24 квітня це почнуть обговорювати. Розглядають ембарго на танкерну та трубопровідну нафту.

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