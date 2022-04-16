В ОП підбили підсумки нових ударів по російській економіці за тиждень
16 квітня 2022 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Світ продовжує завдавати ударів по економіці Росії. Зокрема, розширюють санкції проти оборонних підприємств та високопосадовців країни-агресорки.
За тиждень нові санкції схвалила низка країн. Про це розповів глава ОП Андрій Єрмак.
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Результати за тиждень
- Канада наклала санкції на 33 підприємства російського оборонного сектора.
- Японія теж ввела нові антиросійські санкції. Під них потрапили доньки Путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова, дружина та донька глави Сергія Лаврова, а також 385 депутатів держдуми, Альфа-Банк, Сбєрбанк та оборонні підприємства. Загалом - 28 організацій.
- Велика Британія внесла під обмеження 206 фізичних та юридичних осіб. Туди потрапив і Медведчук, а також Володимир Євтушенков, Володимир Якунін та інші.
- Швейцарія схвалила останній пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.
- Австралія запровадила санкції проти "Газпрому" та "Транснєфті". У переліку обмежень опинились 13 компаній.
- Польща запровадила ембарго на імпорт російського вугілля.
Важливо, що ЄС готовий до нафтового ембарго. Після 24 квітня це почнуть обговорювати. Розглядають ембарго на танкерну та трубопровідну нафту.
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