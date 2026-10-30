Потрібна саме зустріч: в ОП пояснили, чому дзвінка Зеленського і Путіна недостатньо

Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з Володимиром Путіним. Президент підкреслював важливість особистих переговорів з диктатором.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин пояснив, чому телефонної розмови між главами України та Росії недостатньо, а потрібна саме особиста зустріч, передає 24 Канал.

Чому телефонна розмова з Путіним – не варіант?

Представники Росії вже неодноразово публічно порушували питання щодо можливої телефонної бесіди або організації переговорів безпосередньо в Москві.

За словами Литвина, за допомогою подібних заяв Кремль намагається уникнути необхідності проведення тристоронніх переговорів на рівні лідерів.

Логічно, що ключові питання треба вирішувати на рівні лідерів, але це саме зустріч і відповідні розмова, домовленість та гарантії, що очевидно складно реалізувати, коли це просто дзвінок,

– наголосив Литвин.

Нагадаємо, у першій половині листопада має пройти новий рауд переговорів у тристоронньому форматі – США – Україна – Росія. Очікується, що це буде зустріч технічних груп.

Серед ключових питань, про які будуть говорити в Абу-Дабі, – припинення ударів по енергетиці, забезпечення вільного судноплавства та повернення полонених і депортованих дітей.

Президент України уточнив, що територіальні питання можна обговорювати лише на рівні лідерів держав.

Зауважимо, що українські посадовці не плекають високих очікувань від зустрічі. Раніше про це заявили і в Кремлі.