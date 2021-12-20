В ОП розповіли, коли українці зможуть купити ліки на "тисячу Зеленського"

Українці віком від 60 років, які отримали щеплення від коронавірусу, зможуть витратити отриману 1 000 гривень на купівлю ліків. Така можливість з'явиться з другої половини січня 2022 року.

Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма 20 грудня на брифінгу розповів, що вже ухвалили рішення щодо ліків за "тисячу Зеленського".

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Коли 1 000 за щеплення можна буде витратити на ліки

Представник ОП зазначив, що наразі готують відповідні зміни в нормативно-правові акти, вносять зміни в програмне забезпечення й алгоритми, згідно з якими запрацює ця програма.

За нашими оцінками, у другій половині січня ця послуга буде доступна для всіх громадян віком понад 60 років для оплати ліків,

– заявив Шурма.

Він уточнив, що кожного місяця до програми "єПідтримка" вноситимуть зміни щодо розширення напрямків, на які можна витратити отримані гроші.

Українці активно беруть участь у програмі

Шурма також повідомив, що лише за першу добу функціонування програми понад 3,5 мільйона українців зареєструвалися з метою отримання 1 000 гривень.

Наразі людям виплатили приблизно 1,5 мільярда гривень. Гроші поки можна отримати через шість банків: Monobank, "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа Банк" та "А-банк".

Найактивніше українці витрачають "тисячу Зеленського" на придбання книг. Далі йдуть послуги закладів культури й театрів.

Тисяча за вакцинацію: що відомо про програму

В Україні 19 грудня офіційно запустили проєкт "єПідтримка" у додатку "Дія".

Він дає можливість людям, які отримали щеплення від коронавірусу, отримати 1 000 гривень.

У перелік послуг, на які можна витратити гроші: спортзал, книги, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині країни.

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