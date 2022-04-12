В ОП розповіли про початок і темпи відбудови інфраструктури в 7 областях

В областях, де повністю або частково припинили бойові дії, почали відновлювати інфраструктуру. Адже під тимчасовою окупацією росіян перебували майже півтори тисячі населених пунктів.

38% населених пунктів вже активували роботу органів місцевого самоврядування. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує 24 канал.

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У яких областях розпочали процес відновлення

Житомирській,

Запорізькій,

Київській,

Миколаївській,

Сумській,

Харківській,

Чернігівській.

Як відновлюють міста та села

На Херсонщині 30 сіл та міст отримали гуманітарну допомогу. Водночас на Київщині відкрили тимчасовий насипний міст у Романівці, що поєднує Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом. Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово.

Попри те, що частина Харківщини захоплена росіянами і там тривають бої, комунальники почали прибирати дороги від знищеної техніки. На тих дорогах, якими проводять евакуацію людей, залатали ями.

На Сумщині місцеві мешканці та волонтери проводять санітарне очищення вулиць та вивозять сміття. Частково відновлюють електропостачання у Тростянці. В Охтирці будинки підключають до водопостачання.

На Чернігівщині облаштовують тимчасові переправи біля сіл Смолин та Якубівка.

Вже майже тиждень тривають роботи на Житомирській трасі. Її розчищають від зруйнованої техніки та споруджують переправи. Також відбувається розмінування села Веселівка.

Крім того, у звільнених населених пунктах починають працювати поліцейські та рятувальники.

У населених пунктах відновили:

газопостачання – на 90%;

водопостачання та водовідведення – на 50%;

електроенергію – у понад тисячі міст та сіл;

роботу АЗС – у 300 населених пунктах;

зв'язок та інтернет – у 640 населених пунктах;

роботу аптек, магазинів – на 30%;

роботу ЦНАПів – у 300 селах та містах;

виші – на 50%;

банки – у 75 населених пунктів.

На ліквідацію наслідків війни нададуть гроші з резервного фонду. Області отримають:

Київська – 400 мільйонів гривень,

Чернігівська – 250 мільйонів гривень,

Сумська – 250 мільйонів гривень,

Житомирська – 100 мільйонів гривень.

Ці гроші призначені на ремонт та заміну вікон, конструкцій дахів і покрівель, фасадів будинків, відновлення доріг, інженерних мереж та систем.

Поточні ремонтні роботи планують завершити за місяць – півтора.

Дивіться відео з брифінгу Кирила Тимошенка: