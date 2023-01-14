У Зеленського відреагували на жахливий удар росіян по будинку в Дніпрі

Росія 14 січня під час чергового масованого ракетного удару по Україні зруйнували цілий під'їзд дев'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок цього є постраждалі та загиблі.

На цей черговий жахливий акт тероризму уже відреагували й в Офісі Президента. Зокрема радник керівника ОП Михайло Подоляк підкреслив, що за свої цинічні удари Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН.

До теми Перші хвилини після влучання: у мережі показали, як люди втікали з місця прильоту в Дніпрі

Михайло Подоляк звернувся до українців та світової спільноти

За його словами Росія навмисно, демонстративно та публічно атакує цивільні об'єкти України. А відтак в України немає іншого вибору, щоб реально зупинити війну та покарати винних, ніж перемогти.

Для цього, перш за все, за його словами, варто не звертати жодної уваги будь-які слова росіян. Адже, як кажуть у народі, щоб зрозуміти, чи росіянин бреше, треба подивитися чи відкриває він рота. І під свою брехню росіяни "навмисне б'ють ракетою по багатоквартирному будинку, щоб кричати від радості".

Також він закликав перестати пропонувати для завершення війни:

різноманітні мирні плани,

турецькі столи переговорів,

обов'язкові гарантії Росії.

Не годуйте вбивць. Не заохочуйте негідників. Не породжуйте в них бажання вбивати ще більше. Краще зайвий раз помовчіть та демонструйте публічно абсолютне нерозуміння природи "російського зла". Робите лише гірше. Затягуєте війну. Заохочуєте наступні вбивства. Ще раз: убивці мають нести покарання, інакше це ніколи не закінчиться,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Окрім того, він закликав світову спільноту перестати довго роздумувати та чекати на щось, а натомість надати Україні зброю, щоб наші військові змогли остаточно перемогти у цій війні. "Тому виберіть для себе опцію: дати зброю або мовчки дивитися на те, як російська вбивця вбиває цивільних", – сказав він.

Також він назвав Герасимова одним з авторів концепції "масовано атакуємо багатоквартирні будинки", адже той, як й інші росіяни, вміє не воювати, а вчиняти відкритий геноцид.

Перетерпимо, обов'язково наздоженемо, зламаємо хребет. Це вже поза всяким сумнівом. Якщо комусь із партнерів страшно, просто стійте за нашою спиною. Мовчки. Не треба продовжувати шукати вихід. Ми дійдемо до кінця. Бо треба. Тому що немає іншого виходу. Тому що це справедливо,

– підсумував Михайло Подоляк.

Україна звернулася до ООН, G7 та ЄС: у США вже відреагували

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця запитав у представників інших держав, як їм працюється поруч із м'ясником.

Ви відчуваєте теплу та липку кров, коли потискаєте його руку? Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію,

– написав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернуся до світової спільноти та закликав посилити санкції проти терористів. Також він підкреслив, що попри те, що Росія масованими атаками виснажує свої ракетні запаси, вона все ще може виробляти нові.

Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну промисловість і безпілотники масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 та ЄС негайно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною,

– наголосив він.

На це посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму твітері написала, що Росія продовжує нападати на міста та населення України. А тому Штати надають першочергову підтримку українським експертам ППО та продовжують співпрацювати, щоб забезпечити те, що потрібно Україні на полі бою та по всій країні.

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо