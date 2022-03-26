В ОП закликали офіційно визнати Росію державою-терористом

Оскільки основа російського режиму – терор, міжнародна спільнота повинна визнати Росію державою-терористом.

Про це сьогодні заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час виступу перед американською аналітичною організацією Atlantic Council, яка досліджує міжнародні відносини атлантичної спільноти та проблеми міжнародної безпеки.

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Основа російського режиму – терор

Єрмак зазначив, що пора називати речі своїми іменами. І, враховуючи, що терор – основа путінського режиму та основа російської державності, варто офіційно визнати, що Росія – держава-терорист.

Я закликаю партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно,

– йдеться у його зверненні.

Він додав, що Росія – це злочинна організація. Й це визнання необхідне, щоб згодом країна-агресор понесла відповідальність за усі скоєнні злочини.

Також Андрій Єрмак наголосив, що Україна обов’язково вистоїть перед російською загрозою. Адже ця війна для усіх нас – народна. Потрібно покарати тиранію, яка визнає лише право сили, а не силу права.

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