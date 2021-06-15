Скандал на рівному місці, – в ОП закликали політиків і ЗМІ не спекулювати на темі релігії

Михайло Подоляк закликав окремих політиків та ЗМІ не спекулювати на релігійній темі і не створювати скандали. Посадовець зауважив, що наразі в Україні виявили черговий приклад створення іншої реальності.
Радник керівника Офісу Президента Подоляк заявив, що 15 червня в урядовому кварталі відбулося 2 заходи. Спершу віряни Української православної церкви Московського патріархату провели масовий молебень. Згодом влаштували нечисленну акцію представники "Опозиційної платформи – За життя".
Зауважте На православний ярмарок у Києво-Печерську Лавру приїздили церковники з Росії та Криму
Просто зараз маємо черговий приклад створення іншої реальності. Або спроби влаштувати скандал на рівному місці. У цьому випадку на релігійній тематиці,
– наголосив Подоляк.
За словами посадовця, мітинг ОПЗЖ відбувся з традиційним "набором жахалок, фейків і ретрансляції міфів чужої пропаганди у їхньому виконанні".
Подоляк зауважив, що такі акції традиційно організовують з використанням технології так званої прямої купівлі учасників. Зокрема, деякі "мітингувальники" самі розповідають про це після завершення заходів.
Подоляк прокоментував заяву Зеленського
Під час пресконференції у межах форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" Зеленський зауважив, що під Верховну Раду "випадково тисячі бабусь прийшли у жовтих кепочках ОПЗЖ".
Подоляк наголосив: слова президента не стосувалися заходу, який організували віряни УПЦ МП. До нього нема жодних претензій.
"Жодних претензій до молебню УПЦ і категоричне неприйняття постановних "жовтих кепок" ОПЗЖ. А якщо говорити ширше, то час припинити окремим політикам і ЗМІ активно спекулювати на релігії, – підсумував Подоляк.
Парафіяни УПЦ МП організували хресну ходу
- Прихильники Української православної церкви Московського патріархату 15 червня організували молебень у центрі Києва. Причиною заходу стали скарги на начебто релігійні гоніння.
- Віряни вимагають скасувати закони, які передбачають обов'язкове перейменування УПЦ МП у Російську православну церкву, а також – можливість переходу храмів до Православної церкви України.