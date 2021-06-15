Скандал на рівному місці, – в ОП закликали політиків і ЗМІ не спекулювати на темі релігії

Михайло Подоляк закликав окремих політиків та ЗМІ не спекулювати на релігійній темі і не створювати скандали. Посадовець зауважив, що наразі в Україні виявили черговий приклад створення іншої реальності.

Радник керівника Офісу Президента Подоляк заявив, що 15 червня в урядовому кварталі відбулося 2 заходи. Спершу віряни Української православної церкви Московського патріархату провели масовий молебень. Згодом влаштували нечисленну акцію представники "Опозиційної платформи – За життя".

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Просто зараз маємо черговий приклад створення іншої реальності. Або спроби влаштувати скандал на рівному місці. У цьому випадку на релігійній тематиці,

– наголосив Подоляк.

За словами посадовця, мітинг ОПЗЖ відбувся з традиційним "набором жахалок, фейків і ретрансляції міфів чужої пропаганди у їхньому виконанні".

Подоляк зауважив, що такі акції традиційно організовують з використанням технології так званої прямої купівлі учасників. Зокрема, деякі "мітингувальники" самі розповідають про це після завершення заходів.

Подоляк прокоментував заяву Зеленського

Під час пресконференції у межах форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" Зеленський зауважив, що під Верховну Раду "випадково тисячі бабусь прийшли у жовтих кепочках ОПЗЖ".

Подоляк наголосив: слова президента не стосувалися заходу, який організували віряни УПЦ МП. До нього нема жодних претензій.

"Жодних претензій до молебню УПЦ і категоричне неприйняття постановних "жовтих кепок" ОПЗЖ. А якщо говорити ширше, то час припинити окремим політикам і ЗМІ активно спекулювати на релігії, – підсумував Подоляк.

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