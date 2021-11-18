В ОП засудили оприлюднення внутрішніх документів розвідки щодо вагнерівців

Михайло Подоляк переконаний, що публікація журналістами секретних внутрішніх документів ГУР Міноборони щодо операції зі затримання вагнерівців є "абсолютно некоректною".

Про це радник глави Офісу Президента повідомив, коментуючи оприлюднення документів, які нібито підтверджують підготовку в Україні спецоперації "Авеню" та той факт, що її фінальний етап перенесли за рішенням вищого військово-політичного керівництва.

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На мій погляд, абсолютно некоректно, тим більше у воюючій державі, коли громадяни цієї держави "вивалюють" у публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічні цілі роботи розвідників,

– сказав він.

Михайло Подоляк зазначив, що зробити відкритими конкретні факти про документування учасників війни проти України, яке проводилося з 2014 року – "це дуже серйозний і болючий удар по наших можливостях як держави".

За його словами, "наш противник знає тепер усі найважливіші нюанси того, як українським розвідникам і спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян".

Українці оприлюднили найважливішу інформацію, – Подоляк

Радник глави Офісу Президента підкреслив, що "вагнергейт" почався з публікації російських пропагандистів у "Комсомольській правді" 6 серпня 2020 року, але, найважливішу інформацію оприлюднили громадяни України.

Хто "вивалив" абсолютну більшість фактів про документування та про розвідувальні заходи України? Про способи нашої агентурної роботи? Про методики дистанційного вербування? Це зробили окремі наші співгромадяни. Тобто вони, по суті, неусвідомлено виконали контррозвідувальні функції за російські спецслужби. До цього точно не можна ставитися спокійно,

– додав Михайло Подоляк.

Що відомо про опубліковані документи

За словами Соколової, флешку з документами підкинули до її робочого офісу кілька днів тому.

Вона розповіла, що там є звіт про спецоперацію "Авеню" від 2020 року з підписом тодішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби.

У документах мовиться про заплановані на липень – серпень рейси Turkish Airlines. Саме ними мали летіти російські найманці, завербовані для нібито роботи у Венесуелі.

Мовиться й про те, що дії вчиняли за рішенням "вищого військово-політичного керівництва".