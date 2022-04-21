Опади та незначне потепління: прогноз погоди на 22 квітня

Погода в Україні у п'ятницю, 22 квітня, буде дещо теплішою, аніж напередодні. Найбільше повітря прогріється у південних областях.

Потепління відчують мешканців Півдня України. Адже там стовпчики термометрів підіймуться до +15...+16 градусів.

Це було напередодні Майже всю Україну накриє дощами: прогноз погоди на 21 квітня

Сонце на небі періодично ховатиметься за хмарами. Однак є хороша новина – дощу не буде. Вітер прогнозують південний зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

На Заході України можливі опади. Тому при виході з дому радимо прихопити з собою парасольку. Температура повітря коливатиметься у межах +10...+12 градусів. На Півночі погода буде такою ж. Лише у Сумській області – на градус тепліше.

У Києві буде свіжо та мокро. Синоптики прогнозують +9...+11 градусів і дощ.

На Сході також прогнозують дощ. Лише у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів підіймуться до +12...+14 градусів. Вітру практично не буде.

Прогноз погоди у містах України 22 квітня

Ужгород – +11...+13

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12..+14

Луганськ – +12..+14

Харків – +11...+13

Київ – +9...+11



Прогноз погоди на 22 квітня / Карта Укргідрометцентру