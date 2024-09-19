Ми зайняли жорсткіші позиції, – військовий про оперативну ситуацію біля Покровська

Ситуація біля Покровська залишається складною, окупантів на цьому напрямку не поменшало. Однак за минулий тиждень її вдалось стабілізувати завдяки тому, що українські військові зайняли вигідніші позиції.

Ведуча Андріана Кучер поспілкувалась з військовим на Покровському напрямку, який розповів 24 Каналу, що спиняти окупантів стало легше. Росіяни йдуть в наступ навіть на заміновані території, а тіл своїх людей не вивозять.

Оперативна ситуація біля Покровська

Ситуація на Покровському напрямку стала стійкішою, військові можуть працювати стабільно. Однак російський наступ не сповільнився, піхота продовжує наступальні операції та починає стрілецькі бої.

Ми зайняли жорсткіші позиції. Спиняти росіян стало легше,

– наголосив військовий.

Він пояснив, що завдяки вигідним позиціям, українські військові зможуть зупинити росіян на підступах до Покровська та не пустити їх в місто. Однак окупантів на напрямку не поменшало.

Покровський напрямок: дивіться на карті

Українські військові заміновують територію, але окупантів це не спиняє. Вони все одно наступають, підриваються, а ті, хто вцілів, продовжує наступ. Крім цього, російські військові ніколи не вивозять поранених чи тіл вбитих росіян.

Евакуації я жодного разу не бачив. Вони не вивозять своїх людей,

– зауважив він.

Щодо штурмів ворога, вони досить відрізняються. Інколи намагаються штурмувати 1 – 2 людини, а часом 10. Все, що в таких випадках мають при собі російські військові – ліхтарики, аби бачити вночі.

До слова, начальник служби зв'язків із громадськістю 110 ОМБр Іван Сєкач повідомив, що протягом минулого місяця фіксується зменшення намагань ворога просуватись на Покровському напрямку. Через відсутність сил росіяни перестали здійснювати штурми.