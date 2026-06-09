Одного разу таке сталось і з оператором дронів 23 окремої механізованої бригади з Нової Зеландії Кейсоном "Ківі" Вокером на Донецькому напрямку. Він розповів 24 Каналу, що у роботі операторів дронів є дуже багато небезпечних моментів, але саме цей випадок він запам'ятав найбільше.

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Доброволець із Нової Зеландії про найризикованішу операцію на фронті

За словами добровольця з Нової Зеландії, одного разу він з побратимами виконував операцію – бійці мали принести і перезарядити дрон. В один момент вони зупинились і один з військовослужбовців сказав: "Тихо, слухайте". Після цих слів вони одразу побігли ховатись у бліндаж.

Я забіг останнім. Коли стрибав у бліндаж, ворожий FPV-дрон влучив у дерево поруч. Декілька уламків влучили мені в лоб. Я був дуже радий, що вижив,

– наголосив він.

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Вокер про ризиковану операцію: дивіться відео

Вокер додав, що зараз він воює на Півдні України. Там є гарні відриті поля, які нагадують йому Нову Зеландію. Він часто літає дронами над ними і постійно бачить розкидані артилерійські уламки.

До слова, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Вокер був ще підлітком. Він одразу ухвалив рішення, що після досягнення повноліття приїде захищати Україну. Так і сталось – у 2024 році він приєднався до лав ЗСУ.