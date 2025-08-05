Війна триває вже понад три роки і все більше українців залучаються до війська, зокрема, люди творчих професій. Анна є вокалісткою творчого об'єднання МУР і доброволицею, що на фронті працює операторкою БпЛА.

У подкасті "Воїн волі" ексклюзивно для 24 Каналу Анна розповіла, як стала доброволицею. Також вона поділилася, як їй вдається поєднувати свою творчу діяльність з військовою.

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Як стала "піратом"?

Анна пояснила, що її шлях доброволиці розпочався з того, що вона збирала гроші, потім почала їздити до військових з мініконцертами. Пізніше пішла на курси тактичної медицини, трохи політала на FPV-дронах. Проте вона вважала, що цього замало.

"У мене була ціль на місяць збирати 200 тисяч. Так ми закривали два мільйони за рік, але мені все одно мало. І я пішла на курс фотольоту – звідси почалося моє розвідувальне життя добровольця, "пірата", – наголосила Анна.

До слова. Фотольот – БпЛА-засіб у вигляді крила, який летить і кожну секунду фотографує. Коли цей засіб повертається, потрібно вивантажити всі фотографії, роздивитися їх, адже на них можуть бути зафіксовані місця ворожих позиції. Це потрібно перенести на карту і відправити їх операторам FPV-дронів.

Анна розповіла, звідки взялася назва "пірат".

Крайній раз їхали на блокпості, і нас зупинили. Я кажу, що залучена цивільна особа, "пірат". Він сказав, щоб відійшли убік і потім рацією: "Ти знаєш, хто такий "пірат"?",

– згадала доброволиця.

Вона вже майже рік працює оператором БпЛА, поєднуючи військове життя і цивільне.

"Почнемо з того, що моя робота – це співати. У мене свій кавер-гурт, який ще досі функціонує. Як ми знаємо, сезон весіль у нас влітку, тому влітку, на жаль, я заробляю гроші, щоб потім їздити на фронт "піратом". Така моя життєва піраміда заробляння грошей", – пояснила вокалістка творчого об'єднання МУР.

Анна працює оператором БпЛА, коли, за її словами, не має роботи у цивільному житті. Може на три тижні – місяць їхати. Потім бере тиждень паузи і знову повертається.

У нас та плаваюча історія, тому що всі добровольці, які "піратами" їздять, теж мають свої роботи. Ми підлаштовуємося один під одного – хто з ким та коли може їздити,

– відзначила вона.

В її обов'язки входить літати, розвідувати, дивитися, підсвічувати. Спочатку вона фотографувала фотольотом, була четвертим номером, потім стала третім. Згодом її пересадили на розвідкрило, яке дивиться тут і зараз. Анна була другим номером, потім першим і доросла до командира групи.

"Маю усю комунікацію з ударними групами, з нашим головним командиром, який "нарізає" нам завдання, відповідаю за своїх "діточок". Насправді я ще чинний перший номер, бо у якихось важливих місіях беру відповідальність на себе, сідаю за перший номер і вони мені допомагають", – підкреслила оператор БпЛА.

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Чому на фронті нестача "очей"?

Анна сказала, що працює на багатьох напрямках. Групу можуть перекинути на найгарячіші, де потрібні "очі". Зараз дуже багато "ударників" – FPV-дронів. Це, за її словами, вже як піхота, а "очей" мало.

Була така ситуація. Сидимо у прифронтовому місті за столиком, до нас підсаджується військовий і каже: "Я почув, що ви розвідка. Ви можете нам дати "очі", будь ласка. Нам так треба "очі". Я кажу: "Давайте познайомимось, поспілкуємось і скажете, що вам треба",

– розповіла Анна.

Нестача "очей" пов'язана з тим, що вони є загрозою для ворога. Він починає, так само як і ми, збивати їх FPV-дронами, стежити за екіпажами. А якщо багато "очей" в небі, то ти, як наголосила оператор БпЛА, як на долоні.

Не вистачає і літаків, і рук. Рук реально не вистачає, це скажуть будь-які військові,

– підкреслила вона.

Анна розповіла, що поки поставила на паузу питання офіційного оформлення у військо. Хоча пів року тому дуже сильно хотіла, однак туди, де вона планувала служити, не беруть дівчат. Тому вирішила наразі продовжити працювати "піратом".