Операція "Барель": близько 10 000 тонн нафти знищено внаслідок диверсій на території Росії

Легіон "Свобода Росії" провів масштабну диверсійну операцію проти залізничного транспортування нафти в глибокому тилу Росії. Після атак по нафтопереробних заводах і портовій інфраструктурі російський режим почав перебудовувати логістику, збільшуючи обсяги перевезення нафти залізницею.

Саме ця система й стала ціллю операції "Барель". Про деталі розповіли у легіоні "Свобода Росії".

Що відомо про операцію "Барель"

Підготовка операції "Барель" проходила у кілька етапів. Вона включала розвідку, аналіз маршрутів руху ешелонів, виявлення вразливих ділянок та рекогностування.

Довідково. Рекогностування у військовій справі – це розвідка для здобуття відомостей про противника, що проводиться особисто командиром і офіцерами штабів перед майбутніми бойовими діями.

Після цього диверсійні дії були проведені одразу в кількох регіонах Росії.

У результаті операції:

знищено десятки вагонів-цистерн;

спалено близько 10 000 тонн нафти;

прямі збитки оцінюються у понад 10 мільйонів доларів;

порушено роботу залізничної нафтової логістики на уражених напрямках.

Масштаб операції визначається не лише кількістю знищеного ресурсу. Диверсії проведено в глибокому тилу Росії, а їх підготовка потребувала тривалої розвідувальної та організаційної роботи в умовах посиленого контролю з боку російських силових структур.

Серія операцій зі знищення ресурсної та логістичної інфраструктури, яка забезпечує російську воєнну машину, триває.

Нагадаємо, що у ніч на 22 вересня Сили оборони уразили "Башнефть-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ у Росії. Сукупна потужність переробки на обох об'єктах сягає понад 14 мільйонів тонн нафти на рік. Після ударів там спалахнули пожежі.

А 21 вересня українські військові успішно атакували російську базу зберігання та запуску безпілотників на території Орловської області. Внаслідок удару ворог втратив кілька складських приміщень та спеціальні установки для запуску дронів.