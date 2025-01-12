"Ми бігли, а нас "накривали" з усього": деталі унікальної операції біля Липців на Харківщині

З травня по жовтень 2024 року українським захисникам вдалось зачистити 400 гектарів біля Липців. Складність операції полягала у лісовому масиві та погоді – на момент найскладніших завдань було дуже спекотно.

Дрони активно працювали з обох сторін, українські військові спершу виконували роботу "на ногах", вже потім використовували бронетехніку. Про це 24 Каналу в ексклюзивному інтерв'ю розповів боєць із позивним "Артист", спецпризначенець підрозділу "Артан" ГУР, професійний актор, зауваживши, що найважчими моментами були втрати побратимів.

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Унікальна операція біля Липців

За словами бійця, специфіка операції була в тому, що бійці працювали в лісовому масиві, де було багато відкритих ділянок. Через це потрібно було виконувати завдання максимально непомітно.

Вхід і вихід був "на нозі", тобто без застосування броньованої техніки. Однак така стратегія працювала до певного моменту – поки ліс був цілий,

– зауважив він.

І ворог, і українські захисники використовували величезну кількість дронів. "Артист" зауважив, що росіяни застосовували навіть дрони з голограмою, тобто з проєкцією своїх військових, щоб бійці, коли були втомлені, плутали безпілотник з живою силою та відкривали вогонь. В такий спосіб окупанти чули звук і наводили в те місце свою артилерію.

ЗСУ ж за допомогою дронів здійснювали розвідку бою, виявляли передні позиції противника. Якщо пробити його оборону не вдавалось, українські бійці застосовували артилерію та міномети. Коли ворожі позиції вдавалось знищити – заходила піхота.

Була також тактика максимального підходу до росіян. ЗСУ мали на меті заплутати окупантів, щоб вони не могли зрозуміти, де позиції українських військових.

Операція була багатокомпонентна і складна. Наприклад, з одного флангу бригади здійснювали наступ на бронетехніці. Він був масованим, але невдалим. Українській бригаді вдалось зайняти ворожі позиції, але не закріпитись на них.

Це була війна з норами, окопами. Серед ворожої піхоти були навчені бійці – було видно їхню роботу та спорядження. Були й ті, які не розуміли, що відбувається. Приходили 2 – 3 групи на позиції і зникали або потрапляли в полон. На щастя, в операції ні один український військовий не попав у ворожий полон,

– наголосив він.

Складності в операції також додавала погода – було літо, тобто дуже спекотно. Українські бійці багато рухались, несучи з собою спорядження, запас води, боєкомплект. Захисники часто отримували теплові удари.

Крім того, був швидкий темп – українські бійці могли мати завдання, відпочивати добу і знову йти на завдання.

У певний момент росіяни фактично випалили ліс артилерією, маскування зникло. Це був найважчий етап операції. Доводилось діяти активно, брати силою. Залучили вже бронетехніку, специфіка роботи змінилась. До цього моменту операція для мене тривала понад 2 місяців,

– підкреслив боєць.

"Артист" пригадав, що при одному з останніх виходів назад, коли вдалось виконати завдання, він та ще 2 бійців бігли по повалених деревах та вирвах від прильотів. Росіяни в той час "накривали" їх мінометами.

"Після цього ми сказали, що треба розв'язувати це питання, укриттів вже більше не було. З цього моменту нас почали завозити на бронетехніці", – сказав боєць.

Для "Артиста" найважчим моментом було, коли в бронетехніку сіло 6 його побратимів, а з завдання повернулось 5. На жаль, таких моментів було декілька.

Він додав, що хоче повернутись додому та побачити рідних, але ворог не дає права йому розслабитись та відпочити.

Ворог не дає можливості мені якось сказати собі, що вже досить, третій рік, можливо, пора відпочити,

– зазначив боєць.

До речі, учасники операції розповіли, що Липці для росіян були дуже важливими. Ворог тоді навіть відмовився перекидати резерви до Курської області.