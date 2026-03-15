Знищили окупантів, склади та техніку: ЗСУ провели успішну операцію

Прикордонники бригади "Сталевого кордону" успішно відпрацювали на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Оператори безпілотників завдали серії точних ударів по ворожих позиціях.

Українські військові також ліквідували 5 окупантів. Про це повідомили в ДПСУ.

Що відомо про операцію ЗСУ?

ДПСУ 14 березня повідомила про успішну операцію зі знищення ворожих сил. Внаслідок точних ударів окупанти лишилися без комплексу "Муром" та техніки.

Оператори БпЛА знищують ворога: дивіться відео

Внаслідок роботи ДПСУ було також знищено:

ворожі позиції;

укриття;

склад БК;

транспортний засіб;

антену.

Нагадаємо, що українські військові ліквідували чотирьох російських офіцерів у прикордонному районі Курської області, використовуючи дрон "Баба-Яга". Загиблі окупанти служили в 1-му мотострілецькому полку Повітряно-космічних сил.

