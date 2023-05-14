Ізраїль заявив про знищення в Секторі Гази всієї верхівки "Ісламського джихаду"

Ізраїль заявив, що завершив спецоперацію проти палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад". За словами прем'єр-міністра, вся верхівка знищена.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 14 травня заявив, що операцію "Щит і стріла" завершено, а всю верхівку "Ісламський джихад" – знищено.

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Результати операції "Щит і стріла"

Ізраїльська армія за час операції атакувала 422 об'єкти "Ісламського джихаду" в Секторі Гази. За словами Нетаньяху, операцію було завершено ввечері 13 травня. Він заявив, що виконання було "дійсно ідеальним". Війська Ізраїля ліквідували всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі.

Учора ввечері ми успішно завершили п'ятиденну боротьбу з терористичною організацією "Ісламський джихад",

– сказав прем'єр.

Він повідомив, що ізраїльські військові "ліквідували десятки терористів, знищили 17 штабів "Джихаду", склади ракет, протитанкові розрахунки й багато іншого".

За цей час по Ізраїлю випустили понад 1 400 ракет

Відомо, що з Сектору Гази час операції по території Ізраїлю було випущено 1 469 ракет:

1 139 із них подолали лінію розмежування.

39 – упали в морі.

291 – упала на території Сектору Гази (близько 20%).

437 ракет було перехоплено системами ПРО.

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