Може розпочатися найближчим часом: чому Ізраїль зволікає з наземною операцією у Секторі Гази
Ефект неочікуваності щодо операції Ізраїлю в Секторі Гази уже втрачений, а тому на цьому етапі важлива правильна підготовка. Наразі відбувається злагодження резервістів, яких прийшло на пункти збору більше 300 тисяч осіб.
Про це 24 Каналу зазначив колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман. Він припустив, коли може розпочатися наземна операція.
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Підготовка Ізраїлю
Усі резервісти розподілені між двома фронтами: північним, де терористична організація Хезболла з боку Лівану, і на півдні, де розташований Сектор Гази. Вони проходять бойове залагодження, оскільки не всі пам'ятають попередні навички.
"Проходять стрільби, навчання. Всі повертаються в норму з точки зору того, що їм треба робити, відпрацьовують тактичні цілі. Вони отримали зброю. Треба артилерійські установки, танки підготувати, перевірити екіпажі, які не тренувалися останні роки", – відзначив колишній посол Ізраїлю в Росії.
Аркадій Міл-Ман про підготовку Ізраїлю до наземної операції: дивитись відео
За його словами, рішення не проводити наземну операцію відразу якраз і дозволило взяти час на ось таку підготовку. В цьому є своя перевага, оскільки ХАМАС навряд чи відступить від своїх намірів.
Навряд чи ХАМАС складе зброю, тому наземна операція з дуже високою ймовірністю почнеться найближчим часом,
– припустив Аркадій Міл-Ман.
Підготовка Ізраїлю: останні новини
- Підготовка Ізраїлю до операції проти ХАМАС майже завершена. Наказ про початок дій може бути у будь-який момент. Головне завдання – уникнути жертв серед заручників. Наразі Ізраїль працює за трьома напрямками.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наголосив, що усі терористи будуть ліквідовані, і, як наслідок, знищено угрупування ХАМАС. За його словами, наступ Ізраїлю в Секторі Гази може тривати близько 3 місяців.
- Тим часом ізраїльські військові продовжують боротьбу проти палестинських бойовиків. ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й угрупованню Хезболла у Лівані.