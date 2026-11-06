ВАКС обрав запобіжний захід фігуранту справи "Карфаген" Сергію Дуці

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці. Підозрюваного відправили до слідчого ізолятора з правом внесення застави.

Він є фігурантом операції антикорупційних органів "Карфаген". Про це повідомив Центр протидії корупції.

Що відомо про рішення суду?

У п'ятницю, 6 листопада, суддя вищого антикорупційного суду України виніс обрав Сергію підозрюваному запобіжний захід. Сергій Дука перебуватиме під арештом. із правом внести заставу розміром 65 мільйонів гривень.

Посадовця підозрюють в участі у злочинній організації, яку вчинила службова особа з використанням свого службового становища. Судове засідання супроводжувалося підвищеними безпековими заходами через офіційне звернення спецслужби щодо можливої загрози терористичного акту. Нібито з цієї причини процес частково перевели в закритий режим, а журналістам організували відеотрансляцію в окремому приміщенні.

У випадку, якщо за Дуку внесуть заставу, він був зобов'язаний утриматися від спілкування із низкою осіб:

очільником СБУ Олександром Покладом;

керівником Нацполіції Максимом Цуцкірідзе;

генералом СБУ Олександром Ковальчуком;

очільником Одеської міської адміністрації Сергієм Лисаком.

Окрім того, підозрюваний буде змушений здати паспорти для виїзду закордон та носити електронний браслет.

В чому звинувачують Дуку?

Слідство закидає фігуранту систематичне прикриття нелегальних бізнесів, зокрема шахрайських кол-центрів, в обмін на неправомірну вигоду. Правоохоронці також зафіксували передачу чотирьох криптогаманців на суму близько 3 мільйонів доларів за спробу зняти арешт з активів наркосиндикату через Офіс генпрокурора.

Сам підозрюваний під час засідання відкидав наміри втекти з країни та заявляв про готовність співпрацювати з детективами. Водночас він публічно скаржився на надмірний розмір застави, стверджуючи, що не матиме можливості внести призначені суми.

Обшукам у заміському маєтку високопосадовця передувало протистояння, під час якого охорона погрожувала детективам вогнепальною зброєю з лазерними цілевказівниками. Правоохоронці повідомили, що генерал особисто з'являвся у вікні з пістолетом, а згодом знищив молотком два мобільні телефони та жорсткий диск.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, детективи НАБУ затримали генерала 4 листопада в межах масштабної антикорупційної спецоперації Карфаген. Загалом силовики провели близько 70 обшуків по всій країні, викривши мережу корупційного прикриття незаконних бізнесів серед правоохоронців.