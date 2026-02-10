У документальному фільмі телеканалу 2+2 "Таємна операція в Криму" вперше публічно розкриваються деталі.

Під час спецоперації у Криму підрозділ ГУР провів складну спецоперацію з глибоким проникненням на тимчасово окупований півострів. Метою рейду стало знищення ударних гелікоптерів та новітніх зенітно-ракетних комплексів російської армії поблизу Джанкоя. Організацію та проведення цієї операції очолював майбутній очільник ГУР Кирило Буданов, який нині виконує фунції глави Офісу президента. Після успішного виконання завдання Кремль почав розглядати його як персональну загрозу.

На його глави ОП, головна мета операції полягала не стільки в досягненні військового ефекту, скільки у відновленні уваги до проблеми Криму як у національному політичному дискурсі України, так і на міжнародному рівні.

Вона мала величезний політичний ефект. Це найголовніше. Тоді всі змирилися, по суті, з втратою Криму і про нього взагалі забули, навіть перестали згадувати. Одразу після цієї операції це підняло питання Криму. Це його оживило,

– пригадує Буданов.

Ця операція ГУР МО стала першою подібною операцією проти Росії за часів незалежності нашої країни. Вона виявилася знаковою, продемонструвавши налаштованість українських розвідників на активну боротьбу – як з погляду моральної стійкості, так і фахової підготовки.

Всупереч тому, що ворогу викрив факт операції, спецпідрозділу ФСБ "Вимпел" не вдалося затримати українських бійців. Усі учасники операції з боку ГУР благополучно повернулися на контрольовану Україною територію без жодних втрат. Натомість з боку противника двоє співробітників ФСБ отримали поранення, а підполковник Центру спеціального призначення "Вимпел" Роман Каменєв був ліквідований.