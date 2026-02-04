Про це мовиться у матеріалі "Української правди". Як зазначається у публікації, у політичному середовищі обговорювалася версія, що для Буданова перехід в ОП був логічним і найбільш зваженим сценарієм подальшого розвитку його ролі в системі влади.

Читайте також Буданов навчився працювати з різними людьми і викликає повагу в американців, – Кравець

Можливо, у Буданова і не було іншої опції: або красиво перейти в ОП, або не дуже гарно втратити ГУР. Наскільки відомо УП, такий ультиматум від Зеленського не прозвучав,

– наголошують автори матеріалу.

У публікації також зазначається, що рішення про зміну керівника ОП було для президента Зеленського менш травматичним варіантом, ніж повне перезавантаження управлінської команди. Призначення Буданова дозволяло зберегти стабільність вертикалі влади та водночас посилити переговорний трек.

За даними співрозмовників УП, президент також отримував додатковий контроль над процесами, які раніше відбувалися поза межами Офісу. Перехід Буданова означав концентрацію переговорної діяльності в одному центрі ухвалення рішень.

У матеріалі наголошується, що головним фокусом нового керівника ОП у перший місяць роботи стали саме міжнародні перемовини, тоді як внутрішньополітичні процеси наразі не є його пріоритетом. Не виключено, що у майбутньому Буданов може використати посаду як етап формування управлінського та політичного досвіду.