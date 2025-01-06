Російським військам страшно на Курщині: як операція ЗСУ стала дуже болісною для Путіна

Ніхто в суспільстві, крім командування Сил оборони, не знає стратегічного задуму операції на Курщині. Вона стратегічно є надзвичайно важливою.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що в заявах, де намагаються применшити значення операції на Курщині, відчувається рука Росії.

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Значення операції на Курщині

Тимочко зазначив, що активізація атак ЗСУ в Курській області – це або продовження операції, що розпочалась улітку, або ж новий її виток. СОУ на Курщині вдається сковувати 70-тисячне угруповання росіян, ба більше не просто сковувати, а й знищувати ворожі війська та ворожу техніку. Питання Курщини – дуже болюче для Путіна та для росіян.

Увага їхніх воєнкорів, "блогерів", яких ще не задавили та не посадили у в'язниці, прикута саме до Курщини. Звісно, вони реагують на будь-які зміни сталості їхніх військ. Вони не панікують, але поширюють неприємну для них інформацію. У будь-якому разі Курщина – це територія Росії, й усі втрати з точки зору цивільних, інфраструктури, що могли відбуватись на території України, відбуваються на території Росії,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Інтенсивні бої на Курщині

За його словами, російські бомби летять по російській же території, палають російські будинки, росіяни стають переселенцями, тікаючи з зони бойових дій. Дуже добре, що на Курщині відбуваються інтенсивні бої. За інших умов можна було б говорити, що значення операції невелике, адже росіяни не залучаються до боїв. У реальності ж тут унаслідок боїв і втрати у ворога чималі.

"Для Путіна це питання стає дуже гострим, дуже болючим. Вони докладатимуть усіх зусиль, аби протидіяти ЗСУ. Якщо активізація бойових дій там відбулась, і російська розвідка на своїй території вкотре не догледіла, не зуміла оцінити стан справ, не побачила переміщення наших додаткових сил, концентрацію ударних напрямків, це свідчить, що в них є великі проблеми в організації протидії ЗСУ на російській території", – наголосив Тимочко.