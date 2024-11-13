Самообстріли Росії: російська армія за сто днів випустила понад 3,5 тисячі бомб на свої землі

Операція Сил оборони в Курській області триває вже 100 днів. За цей час, за даними ЗСУ, російські війська здійснили 11 578 обстрілів власної території, внаслідок чого було скинуто тисячі бомб і ракет.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на оперативне командування "Північ". Російські сили, завдаючи удари по своїм населеним пунктам, активно застосовують авіацію, дрони та вибухові пристрої.

Читайте також Російська армія просунулася в Торецьку, Кураховому і Курській області: огляд фронту і карти ISW

Сто днів невдалих обстрілів

Зазначається, що російські військові за час операції скинули по власній території 3243 керованих авіаційних бомб. А також, рівняючи із землею свої ж населені пункти і вбиваючи своїх громадян, випустили 356 некерованих авіаційних ракет.

Крім того, на російські землі скинули 2462 вибухові пристрої з безпілотників та використали 2175 FPV-дронів.

Тим часом українські військові продовжують завдавати ударів по позиціях противника, знищуючи техніку та живу силу на Курському напрямку.

За сто днів операції було спалено десятки одиниць бронетехніки та ліквідовано сотні російських військових.

До слова, 11 листопада російські загарбники здійснили провальний штурм у Курській області.

Воїни 47-ї бригади знищили 10 одиниць ворожої техніки, також ліквідували частину окупантів. Інші розбіглися, втім, їх шукають українські дрони.