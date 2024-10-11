На Курщині вдалося зірвати задум росіян, – ЦПД РНБО

ЗСУ продовжують операцію у Курській області. Їм вдалося на цьому напрямку зірвати задум росіян.

Про це повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко. Щоправда, він не уточнив про що саме йдеться.

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ЗСУ зірвали задум росіян на Курщині

Наразі відомо лише, що російська армія зазнала серйозних втрат.

У Курській області вдалося наразі зірвати задум росіян. Без деталей, але в армії Росії значні втрати в техніці,

– написав Коваленко.

Нагадаємо, що у четвер, 10 жовтня, головнокомандувач Сирський розповів, що росіяни перекинули на Курський напрямок 50 тисяч своїх військовослужбовців. Це значно послабило їхні угруповання, зокрема, на в Запорізькій, Херсонській областях та Краматорському напрямку. Це допомогло ЗСУ там успішно тримати оборону.

Тим часом диктатор Путін, схоже, не надто переймається ситуацією у Курській області. Як зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, він вважає, що це питання рано чи пізно самостійно вирішиться.