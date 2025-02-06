Вперше з часів Другої світової: за 2 місяці до Курської операції ССО перейшли кордон Росії

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ заходили у ворожий тил у Курській області Росії ще в червні 2024 року. Тоді до початку операції Сил оборони залишалося два місяці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ. Зазначається, що під час операції іноземні війська перейшли кордони Росії вперше з часів Другої світової війни.

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Як Україна готувала операцію в Курській області

У червні 2024 року російська окупаційна армія продовжувала завдавати гучних авіаударів по Сумщині. Саме тоді малі групи CCO перетинали кордон з Курською областю Росії.

Оператори ССО завчасно просувалися територією Росії у рамках підготовки до Курської операції задовго до того, як про основний наступ Сил оборони України дізнався світ,

– розповіли бійці.

Вони проводили ретельну розвідку та здійснювали удари по тилових структурах ворога й таким чином нищили ключові елементи російської оборони в прикордонному регіоні. Завдяки плануванню, знищенню російських систем ППО і складів боєприпасів військові не залишали противнику можливості швидко реагувати.

До того ж точкові удари по стратегічних об'єктах та логістиці ворога унеможливлювали швидке перекидання підкріплення.

За словами бійців, таке виконання дозволило ССО завести по підготовлених маршрутах основний контингент українських військ. Отже, серпневий наступ на Курщині розпочався із мінімальним опором російської армії.