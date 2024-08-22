Операція на Курщині успішна: нардеп сказав, чому Путін досі на неї не реагує

У соцмережах можна потрапити на різні думки щодо Курської операції. Одна з них про те, чи не варто було весь той військовий контингент кинути на донецький напрямок.

В ефірі 24 Каналу народний депутат, секретар Комітету Верховної ради з нацбезпеки Роман Костенко зазначив, що не згоден з такою думкою.

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Він пояснив, що є таке поняття, як перехоплення ініціативи. У нас сході й на півдні ініціатива практично вся на стороні противника.

А що таке ініціатива? Це ворог тобі нав'язує, де він штурмує, де він стріляє, а ти маєш повністю реагувати на це. Тому було завдання нав'язати ворогу ініціативу, щоб змусити його реагувати на твої дії,

– пояснив Роман Костенко.

Якби ми той штат бригад, який пішов на курський напрямок, кинули на донецькій чи південний напрямок, то вони хіба б непомітно для всіх підсилили. А тут ми перехопили ініціативу.

Реакція Путіна

Роман Костенко пояснив, що зараз Путіну доводиться приймати складні рішення від військово-політичних до тактичних: де знімати, де робити пріоритети, де брати людей. Задумуватися про те, що строковики потрапили в полон, як їх міняти чи не міняти, на кого міняти.

Дуже серйозний "козир" у нас в руках – це російські строковики, а там (в Росії – 24 Канал) наші хлопці з "Азову" сидять,

– наголосив Костенко.

На його думку, це правильна операція, адже ми перехопили ініціативу на цьому напрямку, нав'язали ворогу що робити. Путіну потрібно приймати складні рішення, а до цього він казав, що "операція йде за планом".