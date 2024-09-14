Розвідка Британії показала знищені мости та переправи у Курській області

Збройні Сили продовжують операцію у Курській області. За час її проведення українським військам вдалося знищити всі мости через річку Сейм у Глушківському районі.

У Міноборони Британії показали супутникові знімки того, як зараз виглядають залишки російських мостів та понтонних переправ. Росія намагається відновити логістику в регіоні, однак ЗСУ вдало цьому протидіють.

Дивіться також Британський полковник сказав, як для Росії може завершитися операція на Курщині

Удари по мостах і переправах у Курській області

Україна продовжує перешкоджати російській логістиці в Курській області, завдавши серії ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм,

– пише британська розвідка.

Також Міноборони країни прикріпило до поста фото уражених мостів, зроблені у середині і наприкінці серпня.

Що відбувається з мостами у Курській області / Міноборони Британії

До слова, вранці 14 вересня Forbes повідомив, що українські військові за підтримки безпілотників і танків прорвали нову ділянку кордону у Курській області. Прорив стався 12 вересня та хоч він є і менш масштабним, однак "мав набагато більший успіх, ніж повідомлялося спочатку".

Операція в напрямку Веселого розпочалася лише через день після того, як російські війська контратакували головні українські позиції в Курській області, відвоювавши кілька населених пунктів.