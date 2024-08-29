Війна у Курській області буде розповсюджуватися, хоче хтось цього чи ні, – Подоляк

Курська операція продемонструвала, що Росія не має ніяких "червоних ліній". Такі події здатні вплинути на соціальні настрої в Росії.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія також має відчути війну на своїй території. Дії російських окупантів не будуть безкарними.

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В Росії наростатиме паніка

Як наголосив Подоляк, бойові дії в Курській області демонструють, що війна не йде за планом Путіна. Це зовсім по-іншому, ніж дивитися по телевізору, як окупанти обстрілюють територію України.

Сьогодні говоримо про те, що в Курській області йде війна. І хоче це хтось обговорювати чи ні, але вона буде розповсюджуватися. Соціальні комунікації, не обов'язково офіційні, будуть транслювати шокову реакцію, яку сьогодні відчуває низка громадян Росії,

– сказав Подоляк.

Операція в Курській області продемонструвала, що немає жодних "червоних ліній". У цьому контексті важливо, аби Україна нарешті отримала дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії. Наша держава цілком може це робити згідно з міжнародним правом.

Курщина демонструє багато чого. Якщо Україна паритетно збільшить кількість потрібного ресурсу та суттєво масштабує війну на російській території, то це значно впливатиме на соціальні настрої в Росії. Це буде паніка,

– підкреслив Подоляк.