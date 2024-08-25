Росія активно обстрілює свої населені пункти в Курській області, – Генштаб

Росія обстрілює не лише мирні українські міста. На тлі операції ЗСУ у Курській області російська армія взялася активно бомбардувати свої ж міста та села.

Зокрема, під обстріл російських військ Курщина потрапила у неділю, 25 серпня. У Генштабі ЗСУ розповіли, чим обстрілюють росіяни свої території.

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Чим обстрілює Росія Курську область

У звіті Генштабу станом на 16:00 25 серпня йдеться про те, що по території Курської області росіяни продовжують з різної зброї.

Вони застосовують танки, ствольну артилерію і міномети.

А також бомбардують райони своїх же населених пунктів КАБами,

– додали у Генштабі.

Додамо, що на такі дії російської армії відреагував президент Зеленський. Він розповів, що операцією у Курській області Україна хоче, зокрема, показати росіянам, ким насправді є Путін. Російському суспільству важливо показати, що для їхнього президента дорожче, – окупація України чи захист свого населення.

"Він досі думає, як утримати захоплені території й не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво. Його люди там шоковані, що вірили в цього демона. Просто зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству", – сказав Зеленський.