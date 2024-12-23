Українські десантники відбили штурм ворога на Курщині: потужне відео

У Курській області Росії тривають складні бої. Ворог за будь-яку ціну намагається вибити українських військових з цієї території до інавгурації Трампа 20 січня.

Проте підрозділи Десантно-штурмових військ разом з іншими військовослужбовцями Сил оборони України успішно відбивають ворожі штурми на Курщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Як відбивають ворожі атаки на Курщині

Ворог з самого ранку 23 грудня спробував штурмувати позиції українських воїнів, але всі атаки були успішно відбиті.

Бронетехніку противника знищили ще до висадки ворожого десанту. Решту спалили протитанковими засобами, дронами та артилерією.

Російську піхоту ліквідовували в найближчих посадках і укриттях.

Десантники успішно відбивають ворожі атаки на Курщині: дивитися відео

Раніше 24 Канал показав відео із дивною реакцією північнокорейських солдатів на дрони. Ворожі штурмовики спершу намагаються збити БПЛА автоматами, але лише після ударів розуміють, що це не просто розвідувальні дрони, тож починають панічно ховатися.