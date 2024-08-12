"Настав момент істини": Мусієнко пояснив, як Україна переграє Росію діями в Курській області

Під контролем Збройних Сил України, ймовірно, понад 44 населених пункти на Курщині. Операція вдало продумана, організована на високому рівні й відбувається в декілька етапів.

Українські військові потроху окопуються та планують надовго затриматися. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, як Україна переграла Росію.

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Які цілі операції в Курській області

Мусієнко зазначив, що російський диктатор Владімір Путін вимушено виходить й коментує інформацію про захоплені Збройними Силами України населені пункти на Курщині. Це свідчить про те, що операція продовжуватиметься й може включати наступні цілі:

змусити ворога перекидати свої сили та засоби з Донеччини;

забезпечити просування та шукати слабкі місця у російській обороні;

можливо, розширити плацдарм на Бєлгородщину.

Уже зараз можна сказати, що Генштаб ЗСУ та Головнокомандувач Олександр Сирський переграють російський генеральний штаб Валєрія Герасімова. Перехоплення ініціативи неабияк дезорієнтує російське командування. Україна намагається і відвернути увагу ворога, і полегшити оборонну операцію в Донецькій області.

Настав момент істини. Путін сказав, що треба витиснути Збройні Сили України з Курщини. Це означає, що будуть перекидати війська, тиск на Донеччині ослабне, стане легшою оборонна операція та забезпечення важливих політичних завдань. Попри сезон відпусток, увага всього світу прикута сюди. Усі побачили та повірили в силу українського опору. Водночас у ворога є певна деморалізація,

– наголосив Олександр Мусієнко.

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Зараз українські військові будують оборонні рубежі, аби забезпечити виконання певних завдань у майбутньому. Ухвалюється чимало рішень, зокрема відбувається придушування ворожого зв'язку, унеможливлення роботи РЕБ та вживаються заходи для протидії ударам з повітря. Доведеться затриматися, аби продемонструвати ворогу можливості Сил оборони. Росії може знадобитися щонайменше рік, щоб спробувати витиснути позиції українських воїнів.

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