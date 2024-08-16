Не тільки контролювати: чи вистачить Росії резервів, щоб повернути території на Курщині

Операція ЗСУ у Курській області стає все більше загрозливою для росіян. Українські сили продовжують активно просуватися по російській території. Водночас ворогу потрібно все більше ресурсів для того, щоб стабілізувати ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що наразі наші сили контролюють приблизно 1100 квадратних кілометрів території Росії. У окупантів наразі замало сил у Курській області, щоб протистояти ЗСУ.

До теми Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

Будуть тягнути резерви з фронту

Росія на сьогодні не має можливости стабілізувати ситуацію по лінії боєзіткнення на цих 1100 квадратних кілометрах. Проте їм потрібно цю територію ще й звільнити. Але для цього потрібно ще більше ресурсів стягувати у Курську область.

Для цього росіянам потрібно 50 тисяч особового складу. Однак зараз на Курщині присутні лише більше ніж 15 тисяч. Ще 35 тисяч особового складу їм доведеться тягнути з зони бойових дій. І ця кількість необхідна тільки для стабілізації ситуації,

– підкреслив військовий оглядач.

Якщо ж росіяни планують провести контрнаступ та звільнення території, площею 1100 квадратних кілометрів, тоді їм буде потрібно залучити 50 тисяч людей. Однак зона контролю ЗСУ постійно збільшується. Тоді, за його словами, відповідно для стабілізації фронту по лінії боєзіткнення потрібно буде більше людського ресурсу.

"При цьому у російського командування критично не вистачає особового складу. Не дарма на кордоні з Україною з'явились строковики, а також у Курську область безпосередньо із зони бойових дій відправляють особовий склад, де його і так впритул. Немає у Росії резерву на 100, 200 чи 300 тисяч, тому впоратись із ситуацією у Курській області найближчим часом росіяни не зможуть", – підкреслив Олександр Коваленко.

Прорахували заздалегідь

Водночас Україні для того, щоб контролювати території на Курщині, також потрібні ресурси.

Проте якщо на лінії боєзіткнення мають перебувати Збройні Сили, то для контролю за територіями в тилу, можна використовувати ресурс Національної гвардії, Національної поліції, добровольчих підрозділів, зокрема легіона "Свобода Росії" та РДК.

Розв'язати це питання цілком можливо. До того ж ще у процесі підготування операції у Курській області були прораховані наші можливості щодо контролю певної території.

"На мою думку, ми можемо взяти під контроль до 4 тисяч квадратних кілометрів території Росії – за найоптимістичнішим сценарієм", – припустив військовий оглядач.

Важливо "Досі це здавалось нереальним": ексклюзивний репортаж ведучої 24 Каналу з Курської області