Просуваємось далі, – бійці "Свободи Росії" передали привіт з Тьоткіно

13 березня 2024, 10:33
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Члени легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" 12 березня увійшли в прикордонну зону Росії. Однією з гарячих точок є населений пункт Тьоткіно.

Бійці легіону "Свобода Росії" опублікували нове відео із селища міського типу Тьоткіно. 

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Нове звернення бійців легіону "Свобода Росії" із Тьоткіно

Після вчорашнього прориву кордону країни-агресорки російськими добровольцями, легіон "Свобода Росії" записав нове відео із селища міського типу Тьоткіно.

Добровольці розповіли, що ведуть бій у населеному пункті Тьоткіно. За їхніми словами, вулиці сильно прострелюються. Проте, вони зазначили, що готуються звільняти місцевих жителів.

Ми живі, ми втомилися, але ми з вами. Разом ми сила,
– йдеться у повідомленні.

Так, під відео бійці легіону зазначили, що штурмовики "передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно".

Просуваємось далі!,
– наголосили в "Свобода Росії".

Якими є перспективи антипутінського руху

  • Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів про головний висновок з цією подією з проривом кордону російськими добровольцями для Владіміра Путіна.
  • Як зазначив політтехнолог, громадяни Росії у складі легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" законно зайшли на свою територію. Це не є інтервенцією українських військ чи іншої країни, тому російські добровольці, на його думку, не порушують жодних норм.
  • Напередодні так званих президентських виборів Путіну це просування на територію Росії зовсім непотрібно. Тому, як розповів Тизенгаузен, підрозділи легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" намагаються засипати КАБами. 
  • "Дано наказ будь-якими силами зупинити прорив кордону і не допустити того, щоб добровольці зайняли російські населені пункти. Це буде колосальний удар по Путіну," – зазначив Борис Тизенгаузен.

Автор: Ірина Марціяш