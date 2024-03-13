Просуваємось далі, – бійці "Свободи Росії" передали привіт з Тьоткіно

Члени легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" 12 березня увійшли в прикордонну зону Росії. Однією з гарячих точок є населений пункт Тьоткіно.

Бійці легіону "Свобода Росії" опублікували нове відео із селища міського типу Тьоткіно.

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Нове звернення бійців легіону "Свобода Росії" із Тьоткіно

Після вчорашнього прориву кордону країни-агресорки російськими добровольцями, легіон "Свобода Росії" записав нове відео із селища міського типу Тьоткіно.

Добровольці розповіли, що ведуть бій у населеному пункті Тьоткіно. За їхніми словами, вулиці сильно прострелюються. Проте, вони зазначили, що готуються звільняти місцевих жителів.

Ми живі, ми втомилися, але ми з вами. Разом ми сила,

– йдеться у повідомленні.

Так, під відео бійці легіону зазначили, що штурмовики "передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно".

Просуваємось далі!,

– наголосили в "Свобода Росії".

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