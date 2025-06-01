Через атаку БпЛА в Іркутській області місцеві жителі закидали камінням вантажівку

У неділю, 1 червня, СБУ провела операцію "Павутина" на території Росії, уразивши 34% стратегічних бомбардувальників. Паніка здійнялася, зокрема, в Іркутській області, де розташована авіабаза "Белая".

Відповідні кадри публікують місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. В Усольському районі через атаку БпЛА вводили "режим підвищеної готовності".

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Як місцеві протидіяли дронам

Україна провела операцію зі знищення російської стратегічної авіації, уразивши 41 літак. Під атакою дронів, що вилітали з вантажівок, опинилися Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Іл-76, Іл-78 тощо.

Зокрема, неспокійно було в Іркутській області – на ділянці траси Р-255 "Сибір" тимчасово перекривали рух транспорту, а для легкових автомобілів організували об'їзд.

Серед ключових завдань місцевої влади губернатор регіону Ігор Кобзєв виділив оперативне інформування жителів про ситуацію задля уникнення "кривосуддя і домислів". Однак це не завадило росіянам атакувати вантажівку камінням.

В Іркутській області росіяни закидали вантажівку камінням: дивіться відео (обережно, можливе використання нецензурної лексики)

Окремо хочу ще раз звернутися до жителів району. Довіряти слід тільки офіційним джерелам інформації. Зараз багато недоброзичливців використовують нейромережі, щоб показати те, чого не було. Тобто – посіяти паніку,

– написав губернатор.

Нагадаємо, БпЛА на території країни-агресорки заховали під дахами мобільних дерев'яних будиночків на вантажних авто. Підготовка до спецоперації "Павутина" тривала понад 1,5 року. Її контролював особисто Володимир Зеленський, а реалізовував – начальник СБУ Василь Малюк і його колектив.