Російські ЗМІ намагались представити удар України як підрив ядерної стабільності, – ISW

У неділю, 1 червня, СБУ провела спецоперацію "Павутина" на території ворога, уразивши одразу кілька аеродромів. Російські державні ЗМІ та воєнкори намагалися представити атаку як таку, що підриває ядерну стабільність країни.

Причиною називають спрямування ударів проти "стратегічного ядерного потенціалу Росії". Про це йдеться у звіті ISW за 1 червня, передає 24 Канал.

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Пропагандисти закликали застосувати ядерну зброю

В Інституті вивчення війни звернули увагу на публікацію одного з московських державних ЗМІ. Воно поширило заяви російського політолога Сергєя Маркова про те, що українські удари є підставою для застосування ядерної зброї відповідно до доктрини країни-агресорки.

Подібні заклики пролунали й від багатьох ворожих "воєнкорів", зокрема й пов'язаних із Кремлем.

Росія намагалася використовувати ядерну риторику протягом всієї війни, щоб вплинути на Захід із метою обмеження допомоги Україні або обмеження здатності України розвивати свій власний ударний потенціал,

– зазначили в ISW.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину після американського дозволу на далекобійні удари України по Росії. Однак аналітики Інституту вивчення війни досі переконані, що внесені зміни не є суттєвими, а застосування ядерної зброї – малоймовірне.

До слова, 1 червня пропагандисти писали про термінову нараду в Кремлі "у зв'язку з масованою атакою ЗСУ". На ній нібито обговорювали можливе застосування системи "Орешник".