У Зеленського сказали, хто знав про підготовку спецоперації "Павутина"

Спецоперація "Павутина" була винятково складною з погляду координації, масштабу, залучених сил. Ніхто не очікував, що таку потужну атаку можна організувати всередині Росії, де все пронизано спецслужбами.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що операція "Павутина" демонструє – Росію можна масштабно атакувати на її території. У Кремлі цього бояться.

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Хто знав про операцію "Павутина"

Як наголосив Подоляк, Україні важливо було знищити носії крилатих ракет, за допомогою яких Росія постійно вбиває цивільних. Те, що це зменшує ядерний потенціал ворога – додатковий бонус.

Такий удар по аеродромах завдає руйнівних наслідків для репутації Росії та репутації самого Путіна. Україна демонструє, що нас не можна змушувати йти на нахабні кремлівські ультиматуми, які аж ніяк не припинять війну.

Ця операція змінює акценти. Перше – Росію можна масштабно атакувати на її території та досягати суперрезультату. Друге – Україна чи не єдина у світі вміє це робити. Третє – війна може бути закінчена лише через примус та страх Росії. Примус – тиск на економіку. Страх – удари такого типу,

– сказав Подоляк.

Організувати таку масштабну спецоперацію було надзвичайно складно. І президент Володимир Зеленський – єдиний серед світових лідерів, хто точно в деталях знав за це все. Інші навряд чи близько знали деталі або те, що Україна готує таку спецоперацію.

Додамо, в рамках спецоперації "Павутина" вдалося уразити 41 російський літак на кількох аеродромах. Серед них – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 тощо. Частина з цих літаків безповоротно знищена, інші – будуть роками відбудовуватися.